La zarzuela regresa al Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres) en una 40ª edición que homenajea a 'El Brujo'

Festival de Teatro Clásico de Alcántara - FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALCÁNTARA

CÁCERES, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres) celebrará del 1 al 9 de agosto su 40ª edición con una programación diseñada para conmemorar cuatro décadas de historia con numerosas sorpresas.

Entre ellas destaca el regreso de la zarzuela al escenario principal del Conventual de San Benito, un género que formó parte de la identidad del festival y que vuelve para celebrar este aniversario "tan especial".

En concreto, el 9 de agosto, la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica pondrá en escena 'Doña Francisquita', una de las grandes obras del repertorio lírico español, basada libremente en 'La discreta enamorada' de Lope de Vega y adaptada por DRAO Producciones-Compañía Clásicos de la Lírica.

Ambientada en el Madrid romántico de finales del siglo XIX, la obra narra una divertida historia de amores, equívocos y enredos con una brillante partitura que la ha convertido en una de las zarzuelas más emblemáticas de todos los tiempos, informa en nota de prensa el Festival de Teatro de Alcántara.

La 40ª edición también reservará otras sorpresas, como un homenaje a Rafael Álvarez 'El Brujo', uno de los artistas más vinculados al festival y que representará 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús' el 6 de agosto en las tablas de San Benito, además de un acto conmemorativo que recorrerá la historia del certamen junto a algunos de sus protagonistas.

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