Activo un incendio forestal en Barreiros (Lugo) que calcina más de 20 hectáreas

La A-8 permanece cortada entre As Eiras y A Pena

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio lucense de Barreiros y calcina más de 20 hectáreas, según ha detallado Medio Rural.

El fuego, según han explicado fuentes de la Consellería a Europa Press, comenzó a las 16.15 horas en la parroquia de San Xusto de Cabarcos.

Hasta el punto se movilizaron dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, seis helicópteros y tres aviones. Además, en el punto se encuentran los efectivos de la Brif con base en Asturias.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el humo obliga a cortar la A-8 desde el kilómetro 524 en As Eiras al 534 en A Pena en sentido creciente en dirección Baamonde.