Activo un incendio forestal en O Grove y estabilizado el fuego de Vilanova

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio pontevedrés de O Grove registra un incendio forestal activo que, según las estimaciones proporcionadas por la Consellería de Medio Rural, afecta a unas 2 hectáreas de terreno.

Según han conformado a Europa Press fuentes de Medio Rural, el fuego se inició sobre las 18,14 horas en la zona de San Vicente, y permanece activo.

En el área intervienen cinco agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas, tres helicópteros y cuatro aviones, además de medios locales.

Por otra parte, sobre las 19,24 horas ha quedado estabilizado el incendio forestal que afecta a los municipios pontevedreses de Vilanova y Cambados, y que también afecta a una superficie estimada de dos hectáreas.

El fuego se inició sobre las 17,45 horas de este jueves en la parroquia de Deiro, en Vilanova, y pasó también a la de Tragove, en Cambados.

En su control trabajan dos agentes, cinco brigadas, cuatro motobombas, un técnico, tres helicópteros y dos aviones.

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, ha confirmado a Europa Press que el fuego se inició "en el límite entre Vilanova y Cambados", y que amenazó a una vivienda de madera ubicada en un pinar. Medio Rural descartó la activación del nivel 2.

En declaraciones a Europa Press, el regidor señalaba que el fuerte viento complica las tareas de extinción. "Parece que bajó la intensidad" el fuego, relata poco antes de su estabilización, "pero con el viento no se puede decir nada". La columna de humo fue visible desde varios puntos de la ría.

INCENDIO EN A ILLA

También la localidad pontevedresa de A Illa registraba en la tarde de este jueves un pequeño incendio forestal en la zona de Carreirón, entre dos campings.

Según ha contado el alcalde, Luis Arosa, fue movilizada la Policía Local y la motobomba municipal, así como Policía Autonómica y Guardia Civil, además de personal de extinción de incendios y un helicóptero, que consiguieron atajar las llamas. La superficie afectada, estima el regidor, fue de 500 metros cuadrados.