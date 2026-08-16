Activo un incendio forestal en Moaña (Pontevedra) desde este mediodía

Incendio forestal registrado en Moaña (Pontevedra) en el mediodía del 16 de agosto de 2026. - CEDIDA / EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Moaña (Pontevedra) ha registrado en la mañana de este domingo un incendio forestal, declarado a las 12.08 horas en la parroquia de Meira.

No obstante, la Consellería do Medio Rural todavía no dispone de una estimación provisional de hectáreas. Actualmente, trabajan en la extinción del fuego dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

Este no es el único fuego en activo en Galicia, ya que un incendio originado el sábado en O Riós (Ourense) calcina 30 hectáreas. En la pasada tarde, obligó a Medio Rural a declarar la situación 2 por su proximidad al núcleo de población de Fumaces, que sin embargo ya ha sido desactivada.

ESTABILIZADOS INCENDIOS EN LOUSAME Y MELÓN

Al mismo tiempo, Medio Rural dio por estabilizado en la noche del sábado un incendio en Melón (Ourense), que ha calcinado 5 hectáreas desde que se originó en la parroquia de Quins. Hasta allí ha movilizado a 16 agentes, 28 brigadas, 20 motobombas, tres técnicos, dos palas, cuatro aviones y tres helicópteros.

También está estabilizado el fuego de Lousame (A Coruña), parroquia de Lesende, desde las 08.43 horas del sábado. Este afecta a alrededor de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones. A causa de él, Medio Rural ha movilizado hasta ahora a 18 agentes, 27 brigadas, 22 motobombas, dos técnicos, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.