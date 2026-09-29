Activo un incendio forestal en Ourol (Lugo) que afecta ya a unas 20 hectáreas

Foto de archivo
Foto de archivo - Agostime - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 21:17
Seguir en

    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Consellería de Medio Rural notifica un incendio forestal en el municipio lucense de Ourol.

    Con los datos recabados hasta el momento, el fuego se originó esta tarde en la parroquia de Merille.

    Según las últimas estimaciones provisionales, el incendio supera las 20 hectáreas de superficie afectada.

   Para su extinción se ha movilizado a un técnico, 10 agentes, nueve brigadas, 13 motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado