Activo un incendio forestal en Ourol (Lugo) que afecta ya a unas 20 hectáreas

Foto de archivo - Agostime - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural notifica un incendio forestal en el municipio lucense de Ourol.

Con los datos recabados hasta el momento, el fuego se originó esta tarde en la parroquia de Merille.

Según las últimas estimaciones provisionales, el incendio supera las 20 hectáreas de superficie afectada.

Para su extinción se ha movilizado a un técnico, 10 agentes, nueve brigadas, 13 motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo.