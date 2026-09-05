Activo un incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), en el que trabajan un helicóptero y tres aviones

Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2026.
Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 17:32
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   PONTEVEDRA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio forestal ha sido declarado esta tarde en Vilanova de Arousa (Pontevedra), en la parroquia de Deiro, en el que actualmente están trabajando para su extinción un helicóptero y tres aviones.

   La Consellería do Medio Rural aún no dispone de una estimación de la superficie calcinada hasta ahora por el fuego, que se inició a las 15.49 horas de este sábado, 5 de septiembre.

   Además de los medios aéreos desplazados, un agente, cuatro brigadas y dos motobombas completan el dispositivo autonómico movilizado para la extinción del incendio.

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