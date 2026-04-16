Agricultura convoca ayudas de 10 millones para formación e innovación en el sector agroalimentario

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha convocado ayudas por valor de 10 millones de euros destinadas a fomentar el intercambio de conocimiento, la innovación y la formación en el sector agroalimentario y forestal, según ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las ayudas, enmarcadas en el pilar de desarrollo rural del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), están cofinanciadas en un 43% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en un 57% por el Ministerio.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá mañana, día 17, y permanecerá vigente hasta el próximo 18 de mayo.

Podrán optar a estas subvenciones tanto entidades individuales de ámbito nacional como agrupaciones de hasta cinco solicitantes, que deberán tener carácter supraautonómico en su composición y ámbito de actuación.

Las ayudas contemplan una cuantía máxima de 500.000 euros por propuesta y un mínimo de 70.000 euros, con un periodo de ejecución que se extenderá desde la solicitud hasta mayo de 2028, incluyendo un pago intermedio en 2027 y un pago final.

Las actuaciones financiables se centran exclusivamente en la mejora de las competencias digitales de los profesionales del sector, mediante la organización de eventos, actividades demostrativas presenciales y programas formativos vinculados a la digitalización, dirigidos a zonas rurales y al tejido agroalimentario privado.

Según el ministerio, estas ayudas se han diseñado como instrumento para reforzar el Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (SCIA/AKIS), promoviendo los flujos de información, la interacción entre actores clave y la transferencia de conocimiento.

Asimismo, responden al objetivo de la PAC de modernizar el sector agrario mediante el impulso del conocimiento, la innovación y la adopción de tecnologías y soluciones sociales en el ámbito rural.

El ministerio celebrará el próximo 23 de abril una jornada informativa para presentar los detalles de la convocatoria.