La alcaldesa de Samos (Lugo) ve intencionalidad en el incendio activo, de 200 hectáreas y sin peligro para viviendas

LUGO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en Samos (Lugo) calcina alrededor de 200 hectáreas en la parroquia de Santalla desde su inicio a las 23.27 horas de la noche del lunes, que, sin embargo, no supone peligro para sus vecinos. La alcaldesa del municipio, María Xesús López, ve intencionalidad en él por la forma en la que se originó.

Según relata la regidora a Europa Press, el fuego empezó al lado de la carretera, "cuando pasó un vehículo": "Fue en una zona en la que sabían que, si se incendía, no se iba a poder hacer nada para apagarlo por la noche".

Efectivos movilizados por la Consellería do Medio Rural trabajan actualmente en su extinción. Por el momento, intervienen un técnico, dos agentes, ocho brigadas, cinco motobombas y tres palas.