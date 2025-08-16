Alrededor de una veintena de núcleos confinados por los incendios en Carballeda, Beade, Leiro y Avión

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad de Vilela. - Rosa Veiga - Europa Press

También se realizaron varias evacuaciones voluntarias y siguen desalojados de forma preventiva ancianos de tres residencias

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias del 112 Galicia ha informado de que continúan activas las medidas de protección para la ciudadanía a causa de los incendios forestales en la provincia de Ourense, con varios núcleos de población en los que se está llevando a cabo el confinamiento.

Después de que un total de 68 personas se resguardaran en sus casas a modo preventivo entre el viernes y este sábado, durante esta mañana se procedió al confinamiento de una veintena de núcleos pertenecientes a los ayuntamientos de Carballeda de Avia, Beade, Leiro y Avión.

En concreto, se trata de As Laceiras, Covelo, Vilar de Condes, Cortegazas, Sariñas, Muimenta, Abelenda, Casares, Balde, Serra, Barroso, As Regadas, Beiro de Abaixo, Beiro de Arriba, As Cortes, Faramontaos, Orega, Caldelas, Beran, A Veiga y Beade.

Asimismo, se realizaron evacuaciones voluntarias entre este viernes y este sábado en diferentes lugares, como A Veiga, Viana do Bolo, Manzaneda o A Rúa.

También permanecen desalojados de forma preventiva más de un centenar de ancianos de la residencia de A Rúa, que fueron trasladados a otro centro de Vilamartín de Valdeorras; así como tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa --personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas--.

RECOMENDACIONES ACTIVAS EN MÁS DE UNA TREINTENA DE MUNICIPIOS

Igualmente, siguen activos los protocolos de protección a la ciudadanía (Situación 2 preventiva) en toda la provincia de Ourense, y el 112 recuerda que en la pasada jornada fue enviado un mensaje a través de 'Es-Alert' en varios ayuntamientos afectados, por lo que, recuerda, es necesario seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad.

Los ayuntamientos en los que pone el foco el 112 son más de una treintena: Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel, Rubiá, Carballeda de Avia, Leiro, Avión y Beade.