(AM) Confinados pueblos de Petín y A Rúa (Ourense) con evacuación de una residencia y confinamiento de otra

Situación en autovía A52, a 15 de agosto de 2025, en Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios pueblos han sido confinados de manera preventiva durante la tarde en Ourense, sumándose así a la situación a A Madanela, en Monterrei, en esa situación desde el día de ayer. En concreto fue en el de Carballal, en Petín, y el de Roblido, en A Rúa.

Además, de manera preventiva, se llevó a cabo la evacuación de una residencia en A Rúa. Los residentes, más de un centenar, fueron trasladados a otro centro próximo en Vilamartín de Valdeorras, según han confirmado a Europa Press fuentes de Política Social.

Asimismo, se ha procedido al confinamiento de la residencia de Chandrexa de Queixa, a la que ya habían regresado los ancianos del centro que fueron evacuados en días pasados a A Arnoia.

Desde el mismo se recuerda también que se emitió el Es-Alert en varios ayuntamientos afectados por los incendios forestales, de manera preventiva y con indicaciones.

En concreto fue en Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel y Rubiá.

Por otra parte, continúan activos los protocolos de protección a la ciudadanía (situación 2) en toda la provincia de Ourense ante el riesgo en relación a núcleos de viviendas. Se pide, además, adoptar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades.