El Miteco envía aviones y helicópteros a ayudar a los incendios de A Mezquita y Oímbra (Ourense)

OURENSE/MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 11 incendios en cinco provincias.

En concreto, envía a A Mezquita tres aviones anfibios, una aeronave de coordinación y una brigada helitransportada con helicópteros. En Oímbra se refuerza con una brigada helitransportada con helicópteros.

Además, hay efectivos desplegados en Castrocalbón, Benuza, Páramo del Sil, Murias de Paredes y Sta. Coloma de Cureño (todas localidades leonesas). Además, están en Gallegos del Río (Zamora) y Cerveza del Pisuerga (Palencia). Al margen de Castilla y León, también hay elementos de las BRIF en Coaña (Asturias); así como en Jarilla y Casares de las Hurdes (Cáceres).

Transición Ecológica ha enviado una BRIF-A de TINEO (Asturias), dos LIMA de Las Minas, un ACO de Talavera, una BRIF-A de La Iglesuela, un FOCA de Zaragoza, un FOCA de Los Llanos, un FOCA de Torrejón, un ALFA de Rosinos, un FOCA de Pollensa, una BRIF-A de Prado Esquiladores, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, un ACO de León y dos LIMA de Noain.

Asimismo, ha desplazado a dos ALFA de Requena, un MIKE de Ibias, dos FOCA de Matacán, un FOCA de Málaga, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirable Aeródromo, un ACO de Muchamiel, un FOCA de Lavacolla, una BRIF-A de Laza, un FOCA de Talavera La Real, un ACO de Zaragoza y una BRIF-A de Lubia.