Una tractorada colapsa el centro de Ourense para protestar contra el acuerdo con Mercosur

Tractora en Ourense ante la Subdelegación del Gobierno, a 29 de diciembre de 2025 - ROSA VEIGA - EUROPA PRESS

OURENSE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una tractorada de ganaderos colapsa el centro de Ourense este lunes, en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, en contra del acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa".

Sobre las 15,45 han llegado decenas de tractores y coches hasta la Subdelegación del Gobierno, después de salir del polígono de San Cibrao das Viñas, en donde se han reunido a las 11,00 horas de la mañana. Vienen de zonas como A Limia, Manzaneda, Viana do Bolo y Maceda, (Ourense), Deza (Pontevedra), además de que hay algunos productores de la provincia de Lugo.

La llegada de los tractores ha obligado a cortar carriles de calles como Xoán XXIII y Concello, con presencia policial en la zona, al tiempo que vehículos han ido aparcando en las inmediaciones de la Subdelegación. Allí han hecho tocar sus cláxones.

Esta protesta está convocada bajo los lemas 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come' y 'Basta xa. Están a matar o rural'. Incluye otras demandas como control del jabalí y defensa de servicios en el rural.

Algunos de los tractores portaban banderas de Galicia y España. Además se podían leer pancartas como 'O rural non se rende' puestas en muñecos con forma de agricultor.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación Gandeiras e Gandeiros Galegos (ELES ELAS), Adrián Riádigos, de la zona del Deza, explica que la intención es mantener la protesta ante la Subdelegación del Gobierno: "No nos vamos a mover hasta que alguien venga a decirnos que algo va a cambiar".

Señala que "la principal reivindicación es que no se firme el acuerdo con Mercosur". Con esta protesta se busca hacer un "llamamiento" por los problemas que acarreará al suponer un "cambio de modelo de alimentación" en detrimento del sector europeo.

LOS TRACTORES CONTINUARÁN APARCADOS

El año pasado, en fechas del Entroido ourensano, ya hubo una tractorada en la misma zona durante varios días en febrero de 2024, que contaba con Miguel Gómez, un ganadero de Maceda, entre los organizadores al igual que ahora.

Precisamente, Miguel Gómez explica a Europa Press que en la tarde de este lunes han mantenido un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, a quien agradece sus "buenas palabras" y que ha sido "muy educado". Le han pedido un interlocutor por parte del Gobierno central para que les "explique" el acuerdo con Mercosur, a lo cual "se comprometió", pero "no dio ni fecha ni hora".

Por ello, Gómez augura que los tractores continuarán aparcados ante la Subdelegación del Gobierno de forma indefinida mientras no les ofrezcan soluciones. "Vamos a seguir aquí muchos días", afirma. Además, esperan poder reunirse este martes con cargos de la Consellería do Medio Rural, de la Xunta.

Se da la circunstancia de que estos tractores están ahora aparcados en pleno centro después de la reciente entrada en vigor de la primera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ourense para disminuir las emisiones contaminantes y con avisos a los conductores que incumplan la normativa.