(AM)Sindicatos critican que Xunta encargue a Seaga con personal "precario" las 42 nuevas brigadas antincendios

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). El incendio de monte Galleiro comenzó a las 14:47 horas en la parroquia de Ribadetea, en - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Comisións Obreiras y UGT coinciden en criticar que la Xunta encargue a la compañía pública Seaga las 42 nuevas brigadas antincendios, con 181 bomberos forestales, anunciadas para el refuerzo durante la campaña alto riesgo. Reclaman que el personal de extinción "sea 100% público" y estable.

En un comunicado, CC.OO. rechaza que el Gobierno gallego recurra a "fórmulas temporales" y que las contrataciones se hagan mediante contrato por circunstancias de la producción", en vez de integrarlas en la plantilla de la Xunta con "plenos derechos y garantías" de empleo público.

"Esta decisión vuelve a incidir en un modelo que externaliza y precariza funciones estructurales y permanentes del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales (SPIF)", recrimina en relación con una comunicación que les ha trasladado la Xunta este jueves.

Denuncia que la Consellería do Medio Rural "llega tarde, improvisa una vez más e insiste en una solución provisional para cubrir carencias estructurales que se repiten campaña tras campaña".

Así, Comisións Obreiras carga contra la decisión de recurrir solo a "parches" y "un sistema paralelo", con una contratación de 90 días en verano, en vez de una estructura pública y "seria". Por ello, Comisións Obreiras demanda a la Xunta una rectificación inmediata y que abra una negociación real para el servicio de lucha contra el fuego.

RECHAZO DE UGT

Por su parte, UGT demanda que el servicio sea "en su totalidad" de carácter público. Rechaza este modelo que "conduce a la externalización de un servicio público esencial y que se encubra como circunstancias de la producción lo que en realidad son necesidades permanentes y estructurales, consolidadas por lo tanto año tras año".

UGT incide en rechazar fórmulas temporales. "No se pueden cubrir necesidades estructurales con contrataciones provisionales", por lo que urge que estos efectivos formen parte de la plantilla propia de la Xunta.

"Esta manera de actuar denota la carencia de una política pública estable y sostenible en el tiempo que reconozca de una vez por todas que el problema de los fuegos forestales es algo estructural con lo que hay que luchar a lo largo de todo el año con plantillas estables", reprocha.