Ángeles Vázquez anima a todos los afectados por los incendios a solicitar las líneas de ayudas de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha animado este lunes a todas las personas, profesionales y entidades que se han visto afectadas por los incendios de este verano a solicitar desde hoy las diferentes líneas de ayuda aprobadas por la Xunta el pasado viernes para impulsar la reparación de los daños y pérdidas sufridos.

Así se ha expresado este lunes en Melide (A Coruña), donde ha visitado la oficina itinerante abierta durante este mes en el municipio para atender a los afectados por la ola de incendios que ha azotado a la comunidad durante este verano.

Ha recordado que en la provincia de A Coruña, además de la de Melide, también está habilitada la de Ponteceso. En total, son 16 oficinas las que estarán disponibles por toda Galicia para asesorar sobre las ayudas publicadas ya en el DOG y que ya se pueden solicitar.

Además, los afectados tienen la opción de solicitar en línea cualquiera de las ayudas y también tendrán a su disposición el teléfono de información de la Xunta, 012, que se verá reforzado.

"Lo que queremos es estar más cerca del ciudadano, que el ciudadano no se tenga que desplazar. Esta oficina, en concreto, se encuentra en las instalaciones del Ayuntamiento, pero cerca de la oficina agraria, y eso facilita mucho más", ha explicado. Ha apuntado también que habrá un agente forestal y un técnico de Medio Rural.

La conselleira ha reivindicado el "esfuerzo doble" que ha hecho el Gobierno gallego al convocar estas ayudas con celeridad y "que no tienen límite". "Eso quiere decir que tenemos que llegar a todos aquellos afectados que cumplen los requisitos, a todos aquellos que tuvieron algún tipo de incidencia", ha destacado.

En el caso particular de la provincia de A Coruña, aunque no fue de las más afectadas por los incendios forestales, la conselleira ha explicado que se espera que haya solicitudes por parte de ganaderos que sufrieron daños en las instalaciones de las que depende su modo de vida, montes vecinales en manocomún y titulares de terrenos cinegéticamente ordenados (Tecores).

PAQUETE DE MEDIDAS

Ha recordado que la Xunta aprobó un completo paquete de medidas para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas en Galicia por los incendios. Se trata de una serie de aportaciones dirigidas a apoyar a los ciudadanos y a los ayuntamientos que prevé ayudas para la recuperación de viviendas, explotaciones agroganaderas, negocios o instalaciones municipales, entre otras.

En el caso concreto de la Consellería, las aportaciones van dirigidas, por un lado, a compensar a los titulares de Tecores para cubrir los gastos de siembra de cereales en terrenos afectados y para reparar y reponer instalaciones dañadas (refugios, comederos para animales, cercados...); y por otro, a los ayuntamientos o mancomunidades de montes para restaurar infraestructuras de uso público (señales, carteles interpretativos, miradores, pasarelas, barandillas...) que hayan resultado afectadas por el fuego en zonas de la Rede Galega de Espazos Protexidos e Reservas da Biosfera.