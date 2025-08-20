Aplazan por los incendios la Xuntanza Internacional de Gaiteiros que se iba a celebrar en Monterrei (Ourense)

OURENSE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante la situación actual de emergencia de la provincia de Ourense por la oleada de incendios y por precaución y seguridad, la organización de la Xuntanza Internacional de Gaiteiros decidió aplazar el evento.

El evento estaba previsto en Monterrei (Ourense) para los días 29 y 30 de agosto y se trata de una de las citas culturales más importantes de la provincia que este año cumpliría 40 ediciones y declarada de interés turístico y cultural de Galicia.

El director de la Escola Provincial de Gaitas de la Diputación, Xosé Lois Foxo, que organiza el evento, busca nuevas fechas para celebrar el evento con las mayores garantías de seguridad.

De esta forma, explicó que cuando queden definidos los detalles de la nueva fecha, serán comunicados.