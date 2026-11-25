SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Arzúa, Boimorto y Santiso formalizaron este lunes un convenio de colaboración interinstitucional destinado a fortalecer la prevención, detección y atención integral frente a las violencias machistas en la comarca.

El acto institucional, enmarcado en la programación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Arzúa.

La firma contó con la participación del alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril Ramos; la alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo Gómez; y la concejala de Juventud e Igualdad de Santiso, Laura Diéguez Costa, que asistió en representación de su Ayuntamiento.

Durante el acto se reivindicó el papel esencial de las administraciones locales como "primera línea de respuesta próxima, coordinada y especializada" ante la violencia de género.

En un contexto rural como el de estos tres municipios, destacaron, la suma de esfuerzos y la optimización de recursos resultan fundamentales para acercar los servicios públicos a la ciudadanía y "garantizar una atención de calidad, independientemente del lugar de residencia de cada mujer".

"Gracias a este acuerdo, las mujeres de Arzúa, Boimorto y Santiso verán ampliadas sus posibilidades de acceso a los servicios especializados del CIM de Arzúa, que ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicológica, poniendo el foco de manera prioritaria en las mujeres que sufren violencia de género", explican.

Más allá de la prestación directa de asistencia, el convenio contempla la creación de una Comisión Mixta de Coordinación. Este órgano permitirá diseñar mecanismos estables de trabajo compartido, desarrollar protocolos unificados de derivación y promover acciones conjuntas de sensibilización y prevención con continuidad en el tiempo.