Besteiro acusa a la Xunta de "falta de previsión" presupuestaria tras los fuegos: "No se sabe cuánto dinero aporta"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado a la Xunta de "improvisación" y "falta de previsión" tras los incendios que afectaron a Galicia en agosto y ha afirmado que "no se sabe cuánto dinero" va a aportar la Xunta.

"No hubo prevención, no hubo coordinación y ahora tampoco hay planificación presupuestaria", ha señalado Besteiro este domingo en San Vicente de Leira, en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras.

Allí, el líder de los socialistas gallegos ha reiterado su compromiso con los vecinos afectados y ha exigido a la Xunta una respuesta "inmediata, ordenada y con una dotación presupuestaria suficiente".

"Volvemos aquí para cumplir el compromiso con la gente. Iniciamos un plan de acciones en todas las zonas afectadas de Galicia, ayudando a tramitar ayudas, porque cada día cuenta y porque nadie puede quedar atrás", ha esgrimido.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo gallego de "improvisación y falta de previsión" y ha incidido en que "lo grave" es que "se sigue sin saber cuánto dinero va a aportar la Xunta", por ello ha pedido que las ayudas "lleguen a todo el mundo". "¿Van a recibir ayudas todas las personas y todos los sectores afectados? Eso es lo que exigimos", ha subrayado Besteiro.

Las ayudas, ha continuado, deben servir para "recuperar el patrimonio" y "no simplemente" para indemnizar los daños, ya que recuperar el medio rural implica que las ayudas "sirvan para que la gente viva en estas zonas".

"La Xunta y el PP miraron para otro lado. No supieron prevenir, ni planificar la extinción y ahora tampoco son capaces de planificar las ayudas de una forma ordenada. Nosotros apostamos porque todas las administraciones colaboren, porque de lo que se trata es de recuperar nuestro patrimonio y la vida de la gente aquí", ha sentenciado.