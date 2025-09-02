Besteiro afea a Rueda "escasa empatía" con la gente que ha "perdido todo" en los incendios

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de mostrar una "escasa empatía" con la gente que "ha perdido todo en los incendios", en referencia a declaraciones pronunciadas por el segundo en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consello en la jornada del lunes.

En un audio remitido a los medios este martes, Besteiro ha criticado unas declaraciones del titular de la Xunta en las que, a su juicio, "quitaba importancia" a los efectos de los fuegos al asegurar que habían calcinado, en su mayor parte, "únicamente monte bajo y piedras".

Rueda trasladó en la rueda de prensa en cuestión que "algo más del 60 por ciento" de la superficie afectada era matorral, si bien otra "parte importante" era solo "carreteras de piedras, que también computan en la superficie". "Por lo tanto, hay que poner las cosas en su exacto lugar" para "saber dónde hay que actuar", dijo el presidente del Gobierno gallego.

Para el secretario xeral del PSdeG, lo "único" que muestra Rueda es "una falta enorme de gestión, de capacidad y de competencia", ya que "aprovecha cualquier oportunidad para echar balones fuera", en sus palabras.

"La tragedia de ola de incendios solo se ve superada por que estas tragedias les toque gestionarlas al Partido Popular", ha lamentado.