El BNG achaca a Rueda la "peor gestión de la historia" en los incendios y urge una comisión de investigación

El Bloque ya usó para los contratos de la pandemia el mecanismo que le permite la activación automática de una comisión por legislatura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que va a registrar en el Parlamento gallego una solicitud para crear una comisión parlamentaria que investigue la gestión de la Xunta durante la ola de incendios que ha afectado con especial intensidad a Ourense. "Alfonso Rueda hizo la peor gestión de la historia", ha denunciado la jefa de filas del Bloque.

"Los gallegos y gallegas necesitamos esta comisión de investigación porque hay muchas preguntas que nos tienen que responder", ha subrayado Pontón tras la reunión de grupo que ha dirigido este lunes en el Parlamento.

Según ha trasladado, el objetivo principal de la puesta en marcha de ese órgano debe ser analizar "qué errores se cometieron" para que nunca más vuelva a suceder.

Pontón ha añadido que "cuando hay más de 100.000 hectáreas ardidas, cientos de casas quemadas, espacios de gran valor ambiental calcinados, cientos de explotaciones afectadas y pérdidas millonarias, alguien hizo algo mal y alguien tiene que responsabilizarse".

La portavoz del BNG también ha avanzado algunas preguntas que se van a plantear sobre los incendios, como por ejemplo: "¿Por qué no se hicieron las labores de prevención necesarias y por qué, incluso con el máximo riesgo, no se desplegaron todos los operativos contra los incendios?".

"Los gallegos y gallegas tenemos derecho a conocer la verdad sobre la gestión de estos incendios y a que se tomen las medidas necesarias para que nunca más tengamos una ola de incendios como esta, que puso nuestro país contra las cuerdas", ha subrayado Pontón.

COMISIONES ANTERIORES

De salir adelante una comisión de investigación sobre los fuegos de agosto de 2025, no sería la única vez que un órgano de este tipo se pone en marcha en el Pazo do Hórreo: ya se activó tras la importante ola del año 2006, todavía con el bipartito de PSdeG y BNG al frente de la Xunta, y también en 2017, cuando el popular Alberto Núñez Feijóo presidía Galicia.

Precisamente, en el transcurso de la rueda de prensa de este lunes, con el foco en la más reciente comisión, la de 2017, la líder del BNG ha sido preguntada acerca de si considera que esta vía ha sido de utilidad, en vista de los precedentes y de la falta de aplicación de las recomendaciones que salieron de la misma. Pontón ha respondido que el BNG "hace su trabajo" desde la oposición.

"Lo que no nos pueden decir desde la Xunta es que no conocían el problema ni sabían qué medidas adoptar. Había recomendaciones que se hicieron en este Parlamento y que, en su inmensa mayoría, el Partido Popular ignoró", ha criticado.

La portavoz también ha recalcado que, desde el Bloque, lo que tienen que hacer es actuar ante la mayor catástrofe provocada por los incendios y "ante la peor gestión de esa situación de nuestra historia".

REGLAMENTO Y 'BALA DE PLATA'

No será de forma automática porque el Bloque ya ha gastado su 'bala de plata' para esta legislatura, toda vez que el Parlamento permite, según recoge su reglamento, la creación automática de una única comisión de investigación por mandato si lo pide como mínimo un tercio de los diputados y diputadas de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o las dos quintas partes de los diputados y diputadas de la Cámara.

El Bloque, con 25 de los 75 diputados que conforman el arco del hemiciclo autonómico, usó este recurso para impulsar una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta en pandemia, con el foco, entre otros, en la relación administrativa con Eulen, donde es directiva la hermana del expresidente gallego y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Fuera de esta vía, la normativa que regula el funcionamiento de la Cámara gallega determina que será el pleno del Parlamento (en el que el PPdeG tiene una mayoría absoluta de 40 escaños) el que "podrá acordar" la creación de una comisión de investigación sobre cualquier tema de interés público si parte la propuesta de la Xunta, la Mesa de la Cámara, dos grupos o la quinta parte de los diputados.