El BNG acusa a la Xunta de "abandonar al sector" frente a la bajada de precios de la leche y el alza de costes

La diputada del BNG Ariadna Fernández - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG acusa a la Xunta de "abandonar al sector ganadero" frente a la bajada de precios de la leche en origen y el aumento de los costes de producción debido al efecto de la guerra en Irán.

A través de una nota de prensa, la diputada Ariadna Fernández advierte de que el descenso en el margen de beneficios "hará que cierren aún más explotaciones".

Ello, critica, "sin que el PP actúe responsablemente". Por eso, exige a la Consellería de Medio Rural "que se ponga al frente de las negociaciones por un precio justo para la leche gallega".

"Tenemos que aprovechar nuestra posición de fuerza", destaca, antes de equiparar las apelaciones a la responsabilidad de la industria con el "echar balones fuera".