El BNG advierte de las amenazas del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes de la PAC

Jornada del BNG en Becerreá - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha advertido de las amenazas que suponen el futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así como de los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

Tal y como ha trasladado el BNG en una nota de prensa, este sábado se celebró en la Casa da Cultura de Becerreá una jornada de debate, a la que asistieron ganaderos, sobre la situación actual y futura del sector del vacuno de carne en la Comunidad.

Durante el encuentro, la eurodiputada del BNG Ana Miranda y el diputado en el Parlamento gallego Secundino Fernández, denunciaron que la propuesta presupuestaria presentada por la Comisión Europea, contempla un recorte del 22 % en los fondos de la PAC, que pasarían de 387.000 a 302.000 millones de euros.

Una reducción que, aseguran, podría traducirse en una "pérdida de hasta 80 millones de euros al año" para programas de desarrollo rural, movilidad de tierras o promoción de productos agroalimentarios y "puede dejar en desventaja competitiva a los ganaderos gallegos".

En este sentido, respecto al acuerdo con Mercosur -- integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil --, la formación nacionalista se ha opuesto a la liberación del 90% del comercio entre los dos bloques.

Así, han remarcado que el pacto "perjudica enormemente" a las explotaciones gallegas, principalmente de vacuno de carne, aves y miel y supone un "grave problema" para los consumidores por la "falta de garantías sanitarias" de las producciones que llegarían.

Con todo, el BNG ha reiterado su rechazo frontal al acuerdo Mercosur-UE por las "graves repercusiones" que tendrá en el sector agroganadero gallego y en la seguridad alimentaria. Además, ha exigido una PAC con "fondos suficientes" y "que proteja el modelo ganadero de Galicia".