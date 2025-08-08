El BNG critica la "falta de planificación" de la Xunta para la vendimia y propone un plan estratégico

Archivo - Varias cajas llenas de uvas durante la recepción de la uva en la bodega Forjas del Salnés, a 8 de septiembre de 2023, en Cambados, Pontevedra, Galicia - - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha registrado en el Parlamento una iniciativa en la que se recogen propuestas ante la "falta de planificación" de la Xunta para la vendimia, marcada "por la incerteza".

Según los nacionalistas, la campaña comienza "sin planificación, sin coordinación y sin mecanismos que garanticen un reparto justo de responsabilidades entre el sector productor y el transformador".

"No se trata de un problema coyuntural ni de una situación excepcional, sino de la consecuencia directa de la falta de política agraria por parte de la Xunta y de la ausencia de una visión estratégica para el sector vitícola", ha advertido la diputada Sonia Vidal.

En esta línea, la parlamentaria del Bloque ha reprochado que la Administración autonómica "no convoca reuniones entre los distintos agentes implicados", ni tampoco "analizan conjuntamente los escenarios de mercado, ni se abordan cuestiones clave como la estructura del sector, los contratos previos o las garantías de recogida".

PROPUESTAS

Así, la iniciativa presentada por el BNG recoge medidas como la puesta en marcha de un Plan Estratégico del Sector Vitícola Gallego, elaborado con "la participación real" del sector; la profesionalización de las Mesas del Vino, "que deben convertirse en espacios estables de diálogo y decisión en las denominaciones de origen"; y la activación de ayudas directas para recuperar viñedos, mejorar la rentabilidad y favorecer el relevo generacional.

Otros aspectos de la propuesta son la revisión del funcionamiento de las denominaciones de origen, "para garantizar una representación equilibrada, una mayor transparencia y la defensa del pequeño productor"; la simplificación de la burocracia "que penaliza a las pequeñas explotaciones"; y la necesidad de anticipar políticas frente al cambio climático y a la variabilidad de las cosechas.

El BNG también propone la creación de un registro de viticultores/as activos/as, así como la identificación y movilización de fincas abandonadas o en riesgo.

"Desde el BNG llevamos años advirtiendo que el sector necesita más que fotos y fiestas: necesita planificación, diálogo, estructuras eficaces y apoyo institucional", ha subrayado la diputada nacionalista.