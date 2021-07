El BNG critica el reparto de ayudas de la PAC porque "mantiene la histórica discriminación" a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Desarrollo Rural del BNG en el Parlamento gallego, Carme Aira, critica las propuestas del Gobierno central para el reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea porque "mantiene la histórica discriminación a Galicia", al tiempo que censura la actitud de "satisfacción" de la Xunta sobre esta distribución.

A través de un comunicado, la diputada lamenta que la propuesta trasladada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Conferencia Sectorial parece "destinada a mantener la desigualdad social y territorial", ya que la Comunidad gallega "recibe alrededor del 3 por ciento" de las subvenciones directas "cuando en 2020 tenía casi el 7 por ciento del empleo agrario" de todo el Estado.

Aira lamenta que el Gobierno español pretenda "mantener el privilegio de aquellos territorios y modelos de explotación históricamente favorecidos", como los grandes propietarios, en detrimento del modelo familiar de Galicia.

Además, la portavoz nacionalista en Desenvolvemento Rural advierte que la propuesta del Ministerio "limita el pago redistributivo --para las primeras hectáreas de cada explotación-- al mínimo que obliga" la normativa comunitaria, un 10 por ciento del fondo para ayudas directas.

También censura que propone "regionalizar" estas cuantías, lo cual "solo beneficiaría a aquellos territorios que concentran las grandes explotaciones, en perjuicio de otros como Galicia, caracterizados por pequeñas y medianas explotaciones".

Asimismo, Aira ve "decepcionante" que se aplique la reducción progresiva de las ayudas por encima de cierto nivel, porque está "muy alejado" de las posibilidades de la normativa comunitaria para limitar que las grandes explotaciones acaparen las subvenciones. Y califica de "muy laxa" la definición de 'agricultor activo', lo que permitirá que personas con "nula" vinculación a la actividad puedan seguir cobrando las ayudas.

Por todo ello, la diputada del BNG destaca que la propuesta del Ministerio "abre la puerta a incorporar nuevas superficies al cobro de la ayuda básica" a través de la reserva estatal, pero "no es comprensible la satisfacción" de la Consellería do Medio Rural porque el Gobierno central "no considera para nada como criterio de priorización" el hecho de que la superficie cubierta con ayudas "sea menor en la actualidad". "Al contrario, también abre la puerta a incorporar nuevas superficies en comunidades históricamente privilegiadas", añade.