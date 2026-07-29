El BNG exige "contundencia" a la Xunta para que Adif cumpla la ley de incendios

El fuego llega a las vías del tren por el incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Noa Presas ha avanzado que los nacionalistas han registrado una batería de iniciativas en el Parlamento para exigir a la Xunta "contundencia" para que Adif cumpla la ley de incendios de Galicia, después de que este verano se iniciaran varios focos próximos a las vías.

En una nota de prensa, Presas ha apuntado que el pasado 13 de julio se iniciaron hasta ocho incendios en los ayuntamientos de Maside, Punxín, Amoeiro y Ourense presuntamente consecuencia del desprendimiento de chispas por parte de transportes ferroviarios. Una situación que, ha añadido, se volvió a repetir pocos días después, el pasado 26 de julio, con un incendio en Boborás.

"Estamos ante un problema que no es nuevo y que tiene dos responsables: Adif por no hacer bien el trabajo de limpieza y prevención y la Xunta por no fiscalizarlo y hacer cumplir la ley, ya que es la máxima responsable y debe vigilar que en el mes de mayo esté todo listo para evitar que pase lo de siempre", ha denunciado.

Para el BNG, Adif debería explicar "qué falló en el mantenimiento de las vías, en la limpieza de los márgenes y en las condiciones de la circulación ferroviaria", mientras que la Xunta "tiene la obligación de hacer cumplir la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia" y explicar "qué hizo para controlar" que los trabajos estuviesen hechos antes del inicio del alto riesgo.

"No puede venir dos meses después la conselleira a contarnos que mandó una carta cuando tiene otros instrumentos, porque es ridículo y negligente", ha reprochado Noa Presas.

En este contexto, la nacionalista ha reclamado al Gobierno autonómico que detalle cuántas comunicaciones formales envió desde el mes de abril a las autoridades ferroviarias, en qué fechas se realizaron, qué incidencias detectó y si existen registros concretos por ayuntamientos y líneas ferroviarias. Además, invita a la Xunta a iniciar acciones legales o las actuaciones que sean necesarias si Adif incumple.