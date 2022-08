BNG y PSdeG piden a la Xunta cambiar su política contraincendios: "profesionalizar" las brigadas y más prevención

El PPdeG alega que las causas de los fuegos "se escapan del control" de los propietarios y del Gobierno gallego, y señala al clima y a los incendiarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, han coincidido este lunes en reclamar a la Xunta cambios en la política forestal y en la gestión contra los incendios, después de que, en lo que va de verano, ardiese una superficie del entorno de 40.000 hectáreas. Entre sus demandas, están una mayor prevención durante todo el año y la "profesionalización" de las brigadas de extinción.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes desde el Parlamento gallego, el diputado del BNG Manuel Lourenzo ha alertado de que el monte está "convertido en un polvorín", lo que hace que el rural de la Comunidad sea "una realidad peligrosa". "Lo que precisa este país para combatir estas olas de incendios no es más propaganda", ha advertido.

El nacionalista ha reclamado que el personal de la Consellería do Medio Rural dedicado a las labores de prevención y extinción de incendios "esté profesionalizado", al tiempo que ha apostado por acabar "de una vez por todas" con "la precariedad del personal que se juega la vida contra el fuego".

Además, Lourenzo ha dicho que no ve "sensato" y "nadie entiende" que en mayo haya "exactamente las mismas personas trabajando" en este servicio que "hace una semana con el país ardiendo".

El diputado del Bloque también se ha mostrado crítico con que la Xunta "delegue sus competencias" en materia de prevención de incendios y ha pedido que los convenios firmados con los ayuntamientos estén "un 100% operativos". Asimismo, ha pedido "un giro de 180 grados" en sus políticas forestales para apostar "por un monte funcional" con la introducción de especies autóctonas, por "la actividad ganadera y agrícola" y "por un rural vivo y con servicios".

A preguntas de los medios sobre las constantes afirmaciones de los responsables del Gobierno gallego sobre la intencionalidad de los últimos incendios, Lourenzo ha advertido que los gallegos "no" tienen "un gen pirómano" y ha puesto el foco en que el monte gallego está "convertido en un polvorín".

Asimismo, ha dado la "bienvenida" a la "sensatez" al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien afirmó --en una entrevista con Europa Press-- que apostaba por un modelo de lucha contra los incendios con brigadas "multitareas" que puedan trabajar durante más meses al año, no solo en las épocas de mayor riesgo.

PSDEG VE "FALTA DE PREVISIÓN TOTAL"

Por parte del PSdeG, su vicesecretaria xeral, Lara Méndez, ha coincidido en que "hay una falta de previsión total" en la política de la Consellería de Medio Rural. "Igual que sabíamos que veníamos de un momento delicado en el sistema sanitario, también sabemos que veníamos de un momento muy delicado en gestión de nuestro territorio, sobre todo si tenemos en cuenta las altas temperaturas y la situación climatológica, algo que no es de hace meses ni se nos anunció en el día de ayer", ha aseverado, preguntada al respecto en una rueda de prensa ofrecida desde la sede del partido en Santiago.

La 'número dos' de los socialistas gallegos ha asegurado que se mostraron "tremendamente respetuosos y prudentes", así como "del lado" de la Xunta para paliar la situación de los incendios, pero no por ello ha dejado de denunciar la falta de prevención contra los fuegos --una tarea que "hay que hacerla en invierno"-- y demandar un fortalecimiento y una "profesionalización" de las brigadas.

En este sentido, Méndez ha dicho que "no puede ser que en algún ayuntamiento se esté conformando a día de hoy, casi a mediados de agosto, el sistema de brigadas" y que "recaiga casi exclusivamente" en las administraciones locales. Es, ha asegurado, una situación ante la cual los ayuntamientos, también "gobernados por el PP", dan "la voz de alarma".

En definitiva, la vicesecretaria xeral del PSdeG ha lamentado el "caos" del Gobierno gallego en esta materia y ha advertido que no se puede confiar únicamente en "la buena voluntad de los vecinos" para solventar la situación del monte.

EL PPDEG RESPALDA A LA XUNTA

Frente a las críticas de la oposición, el viceportavoz parlamentario del PPdeG Alberto Pazos ha respondido insistiendo en que los incendios se deben a "circunstancias que se escapan del control de los propietarios y de la Xunta", como "el comportamiento absolutamente irresponsable y criminal de personas que se dedican a plantar fuegos" y las "tormentas eléctricas".

Pazos, preguntado al respecto en una rueda de prensa desde el Pazo do Hórreo, ha dicho coincidir "plenamente" con el BNG en que los gallegos no tienen "un gen pirómano", sino que "la inmensa mayoría", entre ésta "el Gobierno gallego al completo", son personas "que cuidan" y "sienten un gran apego" por el territorio.

Con todo, ha negado que la Xunta tenga el monte "convertido en un polvorín" y ha acusado al diputado nacionalista de tener un "absoluto desconocimiento" de la realidad del monte.

"La Xunta no es la propietaria del monte, el monte tiene sus propietarios y estoy seguro de que hacen todo lo que está en su mano por tener el monte lo más cuidado posible", ha dicho el viceportavoz del PPdeG, quien ha pedido "no obviar" circunstancias como la situación climatológica y el comportamiento "criminal" de algunas personas que "causan un daño irreparable", poniendo como ejemplo el incendio de Verín (Ourense), iniciado en una decena de focos diferentes.

Ante ello, Alberto Pazos ha destacado el "absoluto compromiso" del Gobierno autonómico para "seguir financiando el servicio de extinción mejor dotado de toda España" y que es "un ejemplo para cualquier comunidad autónoma".

Precisamente, el popular ha querido agradecer el trabajo de las brigadas por combatir unos fuegos que "en su gran parte no se tendrían que haber producido si no fuese por la mano criminal de unos pocos gallegos que se dedican a plantar fuego y que en la origen no está ningún componente genético, sino una falta de sentido común".