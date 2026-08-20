El BNG urge al PPdeG a seguir las medidas de Andalucía y "reducir progresivamente" la presencia de eucalipto

Eucaliptos - JUNTA DE ANDALUCIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Montes e Industrias Forestales del BNG en el Parlamento gallego, Monte Valcárcel, ha reclamado al PPdeG que aplique en Galicia "las mismas medidas que el presidente de la Junta de Andalcuía, Juanma Moreno" para "reducir progresivamente" las masas de eucalipto tras el incendio de Niebla, en Huelva.

En un comunicado, la diputada nacionalista denuncia "la contradicción del PP en su política forestal" y pregunta al partido en Galicia "por qué defiende la expansión del eucalipto en el país mientras su presidente andaluz apuesta por reducir estas masas forestales".

"Lo que vale para Andalucía también tiene que valer para Galicia", señala. Para Valcárcel, el anuncio del presidente andaluz "da la razón a las advertencias que el BNG lleva años haciendo en el Parlamento gallego".

Al mismo tiempo recuerda sus denuncias en el Parlamento gallego. "Advertíamos de que la expansión del eucalipto tiene consecuencias sobre el territorio, la biodiversidad, los recursos hidrícos y también sobre la propagación de los incendios", apostilla.