El BNG urge "todas las medidas necesarias" para impedir la expansión de la peste porcina africana

Diputada y senadora del BNG piden medidas frente a la PPA - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG reclama al Gobierno y a la Xunta la adopción "de inmediato" de "todas las medidas necesarias" para impedir la expansión de la peste porcina africana, después de su detección en Cataluña.

A través de un comunicado, la senadora Carme da Silva y la diputada Ariadna Fernández advierten de la "enorme preocupación" en el sector gallego por el impacto sanitario, económico y comercial que podría tener la entrada de la enfermedad en Galicia.

También se refieren a las decisiones ya avanzadas por terceros países de "bloquear" las importaciones de carne de porcino procedente del Estado español.

Las nacionalistas recuerdan que Galicia representa el 4% de la producción estatal, con más de 1.200 explotaciones profesionales, más de 2.000 empleos directos y una facturación superior a los 720 millones, según sus números.

"La protección del sector debe ser absoluta e inmediata", avisa Carme da Silva, y considera que el Gobierno "tiene que negociar la territorialización e impedir un bloqueo de las exportaciones que perjudique a Galicia, totalmente ajena al foco".

En este sentido, avanza el registro en las Cortes de iniciativas con las que pide al Ministerio de Agricultura "coordinación real" con las comunidades y con el sector, así como una negociación "inmediata" con la UE y con terceros países "para garantizar la aceptación de la territorialización del foco detectado en Cataluña".

Advierte además de que la alta densidad de jabalíes en Galicia incrementa el riesgo sanitario: "Es urgente reforzar la vigilancia, las medidas de bioseguridad y la prevención, porque un solo caso podría suponer un desastre económico, el colapso de los mataderos y una caída abrupta de los precios de la carne", afirma.

Por su parte, la parlamentaria Ariadna Fernández entiende que la Xunta "debe actuar de inmediato con un plan serio de gestión del jabalí y medidas preventivas.