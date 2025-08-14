Brigadistas de Laza denuncian que se les quiere sancionar por negarse a hacer menos horas de descanso

CC.OO pedirá una "reunión inmediata" con la conselleira de Medio Rural al terminar la "ola de incendios"

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Brigadistas de Laza, a través de redes sociales, han denunciado que la empresa Tragsa quiere sancionar a la Brif porque se han negado a hacer menos horas de descanso que las que marca la ley.

Tal y como han trasladado en unos mensajes publicados en la plataforma X --anterior Twitter-- los brigadistas remarcan que en esta campaña llevan 37 incendios, 16 activaciones de disponibilidad y más de 12 días seguidos de servicio.

En esta línea, han subrayado que actuaron con "profesionalidad, eficacia, compromiso, y con absoluta vocación con el servicio público". Por ello, se han autopreguntado: "¿es mucho pedir que nuestros equipos descansen 12 horas entre jornadas como dice el Estatuto?".

Con todo, han enfatizado que "castigar a quienes salvan vidas es un insulto a toda la sociedad".

"GRAN TRABAJO, COMPROMISO Y PROFESIONALIDAD"

En este contexto, Comisiones Obreras (CC.OO) ha reivindicado el "gran trabajo, compromiso y profesionalidad" de todo el personal del Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF), que están trabajando actualmente en los incendios gallegos.

Para CC.OO, este es "el momento de la solidaridad y de agradecimiento a las personas que ponen en riesgo sus vidas para preservar el patrimonio natural gallego, reconociendo su esfuerzo y compromiso".

Asimismo, el sindicato ha insistido que "no es momento de analizar errores o debilidades del operativo", pero recuerda que "ya advertirá de la necesidad de cubrir con agilidad todas las plazas antes del inicio de la campaña de máximo riesgo".

También, ha avanzado que una vez finalizada esta "ola de fuegos" solicitarán una "reunión inmediata" con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para evaluar las "carencias y debilidades" que afectan al dispositivo de incendios.