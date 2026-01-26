Bruselas abre una consulta sobre un sistema voluntario para remunerar la captura de CO2 en suelos agrícolas

Archivo - Campo de trigo, en Albacete, Castilla-La Mancha (España) - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la metodología que pretende utilizar para certificar las prácticas agrícolas y forestales que permiten capturar CO2, con el objetivo de que agricultores y silvicultores puedan recibir pagos por contribuir a retirar carbono de la atmósfera.

Bruselas busca así facilitar que los gestores de tierras amplíen medidas climáticamente beneficiosas, como la restauración de turberas o técnicas de protección del suelo, mediante un sistema voluntario de certificación vinculado a pagos basados en resultados.

La iniciativa se enmarca en el marco voluntario aprobado por la UE en 2024 para certificar las absorciones de CO2 y su almacenamiento, con la intención de aplicar estándares comunes en toda Europa y hacer más transparentes y verificables estos esfuerzos de mitigación climática.

La consulta estará abierta a agricultores, empresas y otras partes interesadas a través del portal 'Have Your Say' hasta el 19 de febrero de 2026, y las metodologías propuestas se debatirán también en la próxima reunión del Grupo de Expertos en Eliminación de Carbono, prevista para el 5 de febrero de 2026.