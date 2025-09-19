La calidad del aire en Ourense es "mala" debido al incendio forestal de Pantón (Lugo)

Varias personas con mascarillas en las inmediaciones del Monasterio de Santo Estevo, a 19 de septiembre de 2025, en Ribas de Sil, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calidad del aire en la ciudad de Ourense se ha desplomado a "mala" al verse afectada por el humo procedente del incendio forestal del municipio lucense de Pantón.

Según los datos de MeteoGalicia, la estación de medición ubicada en Gómez Franqueira es la única de la provincia que tiene una calidad mala debido a la presencia de partículas PM10 y PM2,5.

Por ello, se recomienda a la ciudadanía que reduzca las actividades prolongadas y activas en el exterior, especialmente si experimentan tos, falta de aire o irritación de garganta.

Asimismo, en la estación de Sarria, en la provincia de Lugo, presenta una calidad del aire "regular".

MeteoGalicia también apunta a que se espera la llegada de masas de aire africano por lo que los niveles de partículas (PM) podrán verse incrementados y afectar a la calidad del aire.