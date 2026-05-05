La Cámara gallega pondrá en marcha una comisión de estudio para analizar la crisis de precios de la leche

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, junto a otros cargos del PP, se reúne con los responsables del sindicato Unións Agrarias - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega abordará la puesta en marcha de una comisión de estudio para analizar "al detalle" qué ocurre con los precios de la leche y cómo afecta a los ganaderos gallegos tras la petición del sindicato Unións Agrarias a los grupos parlamentarios.

El secretario xeral de la organización agraria, Roberto García, se ha reunido este martes, coincidiendo con la celebración del pleno de la Cámara gallega, con los grupos parlamentarios, quienes se han mostrado favorables a la puesta en marcha de este órgano.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha explicado que, en la reunión, abordaron la posibilidad de poner en marcha una comisión de estudio como órgano más "adecuado", pese a que inicialmente el sindicato pedía una de investigación.

El objetivo, según ha indicado, es analizar al detalle "qué está sucediendo y cómo está afectando a los productores gallegos" con el objetivo de resolver los problemas y lograr que haya un precio de la leche "justo, equilibrado y que garantice una viabilidad de futuro a todas las explotaciones".

Para ello, Alberto Pazos ha considerado "fundamental" hacer un trabajo "de la mano, todos juntos" para trazar un diagnóstico y hacer propuestas "en positivo" que permitan implementar medidas que tengan un "alcance real" y que realmente posibiliten la viabilidad de un sector que es "bandera" en toda Galicia.

El portavoz popular ha destacado que Galicia es uno de los principales productores lácteos de España, con una leche de "enrome calidad" y ha hecho un llamamiento a hacer una "comisión" en la que agradecería que "todos los implicados" acudan con "talante positivo para aportar" y "realmente estudiar que es lo que está pasando" y llegar a unas "conclusiones útiles" para lograr una "serie de mejoras" que permitan una "negociación equilibrada" entre productores e industria transformadora.

En este sentido, Pazos ha abogado pro analizar cuáles son las modificaciones que se deben hacer tanto en el paquete lácteo como en la cadena alimentaria y de precios para, a partir de ahí, poder llegar a estas "conclusiones útiles" e implementarlas como garantía para un sector lácteo viable y potente.

CRÍTICAS DEL BNG A LA XUNTA

Por su parte, la diputada del BNG Ariadna Fernández ha considerado que su formación tratará de poner encima de la mesa en este órgano lo que "lleva ocurriendo en el sector lácteo gallego durante años", con "contratos unilaterales" por parte de la industria que los ganaderos tienen que aceptar "si no quieren que las recogidas se suspendan".

La parlamentaria del BNG ha denunciado, que en esta situación, el Gobierno gallego "no es capaz de ponerse del lado de las personas que mantienen vivas las explotaciones" y ha censurado que no trabaje para que estas tengan capacidad de decisión sobre los precios del producto.

Además, ha censurado la falta de un observatorio de precios que permita saber si se produce o no a pérdidas y ha criticado que acepte un diferencial de precios a la baja "perpetuo", que hace que "cada año Galicia pierda millones de euros".

POSTURA DEL PSOE

Al respecto, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha señalado que la puesta en marcha de esta comisión de estudio es "un punto de partida" ya que supone aceptar que hay "un problema". "Si negamos la existencia de una problemática en el sector, malamente le podemos dar soluciones a todos los problemas", ha dicho.

Y es que Lara Méndez ha criticado el "doble discurso" que, a su juicio, mantiene el PP "en función de a quién se le hagan las peticiones". "Cuando se pide a Gobierno central, admiten la situación delicada del sector..., pero cuando nosotros presentamos iniciativas en el Parlamento de Galicia, la narrativa que utilizan es que Galicia va bien y el sector es muy fuerte", ha sostenido.

De este modo, Lara Méndez ha apelado a analizar todas las cuestiones que propone UU.AA. para evitar la "merma de precios" y conseguir "en la medida de lo posible incrementarlos para que las explotaciones puedan tener viabilidad". "No se le puede pedir a los ganaderos que trabajen para pagar gastos", ha subrayado.

Además, entre otras cuestiones, la dirigente socialista ha abogado por analizar el modelo de explotación que se quiere para Galicia para mantener el "territorio vivo", con medidas que permitan garantizar el relevo generacional.

UNIÓN AGRARIAS

Por su parte, Roberto García se ha mostrado "tremendamente esperanzado" tras obtener "mucha receptividad" y ha agradecido la "unanimidad" de los grupos a la hora de poner en marcha esta comisión de estudio ya que facilitará que "de forma urgente" se pueda trabajar para ver las modificaciones que se deben hacer en la normativa estatal y autonómica para evitar los contratos "ilegales".

El secretario xeral de UU.AA. ha recordado que, además de las denuncias presentadas ante distintos organismos como la Fiscalía, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) gallega y nacional, el sindicato planteó el pasado 30 de marzo la puesta en marcha de una comisión en el Parlamento de Galicia para hacer frente a los contratos "ilegales" que se estaban imponiendo.

Y es que, conforme ha denunciado, la industria estaba "imponiendo" estos contratos "unilateralmente bajo la amenaza de no recoger la leche" e impulsando "previamente la entrada masiva de cisternas de leche de Francia y de Portugal a precios claramente de competencia desleal de 3 y 4 céntimos". Todo ello, ha dicho, "vulnerando la ley".

Roberto García ha asegurado ser consciente de que a día de hoy "los mecanismos de inspección están funcionando" en todas las empresas de transporte que traían leche a precios inferiores a los que se pagan en los países extranjeros, por lo que ha explicado que aceptan convertir la comisión de investigación que pedían inicialmente en una de estudio que permita obtener un informe final para trasladar a la Comisión.

Roberto García ha reconocido que la Comisión "no va a ser un elemento de lucha contra estos contratos", pero servirá para que no se vuelva a estar en la misma situación y fortalecer el papel del ganadero en las negociaciones.

Además, ha subrayado la necesidad de que este órgano parlamentario no se convierta en una comisión de "reproches partidistas" y sirva para "poder construir entre todos y sacar unas conclusiones para cuando haya que renovar la negociación".

Todo ello en una jornada en la que ha destacado que el sindicato está en condiciones de presentar en las próximas semanas una estructura de lo que la organización entiende que deben de ser los temas a abordar por parte de este órgano y un calendario de la documentación que consideran que se debe requerir a las distintas administraciones para conformar un "punto de partida".

García, además, ha asegurado que UU.AA. hará una propuesta para miembros de la cadena de distribución y de las principales industrias para que aporten su punto de vista. "Creemos que la comisión será operativa si no se hace contra nadie y se hace a favor de que tenga transparencia la formación de precios", ha señalado.