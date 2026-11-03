La campaña de alto riesgo se cierra con 5.318,9 hectáreas quemadas, cuarta menor cifra en la última década

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la o - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 un total de 5.318,9 hectáreas en Galicia, lejos de las cerca de 120.000 hectáreas arrasadas en la ola de fuegos de 2025.

Este dato supone el cuarto más bajo en la última década en Galicia, solo por encima de 2018 (2.599,66 hectáreas), 2024 (2.644,70) y 2021 (4.403,18). En el otro extremo, destacan las olas de incendios de 2025 (118.763,65), 2017 (62.096,26) y 2022 (51.642,58).

En su balance en el Parlamento gallego, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que en 2026 hubo "menos incendios", "menos superficie" quemada y con una "respuesta más rápida que el año pasado", lo cual valora que se hace "sin ningún triunfalismo", pues "no hay lugar para la autocomplacencia".

Del total de superficie calcinada en 2026, unas 3.100 hectáreas son arboladas y el resto de monte raso. Tan solo hubo dos grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas), que fueron los de Ponteareas (886 hectáreas en abril) y Calvos de Randín (520 hectáreas en septiembre).

La conselleira resalta que en 2025 hubo 1.470 incendios, mientras que este año bajaron a 1.227, un 16,5% menos. La superficie arrasada disminuyó un 95,6% frente al año anterior.

La activación de la Situación 2, con peligro para casas, se produjo en siete ocasiones en 2026, 98 menos que las 105 de 2025.