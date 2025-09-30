La captura de reinas de velutinas se duplica en lo que va de año, hasta más de 230.000

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, en una rueda de prensa sobre velutina - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha duplicado la captura de reinas de avispas velutinas en lo que va de año, hasta superar las 230.000, frente a las 113.000 capturadas en 2024.

Estos datos fueron posibles debido a las 18.500 trampas colocadas entre marzo y junio de este año en la totalidad de los ayuntamientos gallegos.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha informado de que el número de avisos en el teléfono 012 sobre la presencia de esta especie se redujeron en casi un 30% en los dos últimos años en comparación con el periodo 2020-2023 previo a la puesta en marcha del trampeo selectivo, controlado y geolocalizado.

Además del plan de choque, el plan centralizado a través de Seaga permitió la retirada de más de 14.400 nidos entre enero y septiembre de este año, de los que nueve de cada diez se eliminaron o neutralizaron durante la época estival.

Natalia Prieto destacó que con la captura de las reinas se evita la proliferación de nidos primarios y la aparición de futuros nidos secundarios, al mismo tiempo que se reducen los daños de esta especie en la apicultura y en los cultivos frutales.

De los 25.103 avisos recibidos desde el 1 de enero a 22 de septiembre de este año, 2.697 se corresponden con casos asignados al 112 Galicia para su retirada inmediata por tratarse de casos de urgencia. Entre los 22.406 avisos restantes, 14.425 se corresponden con nidos retirados, el 93% de ellos durante la época estival.