Carlos López, de Avicultura Artesanal A Senra: "El final del confinamiento significa aumentar la calidad del huevo"

1074717.1.260.149.20260401145757 Carlos López, responsable de la explotación avícola artesanal A Senra, en Arteixo (A Coruña) - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la explotación avícola artesanal A Senra, Carlos López, ha celebrado este miércoles el final del confinamiento de gallinas decretado por el Gobierno en algunos municipios gallegos -- como Arteixo, en el que se encuentra la explotación --. "Significa aumentar la calidad del huevo", explica a Europa Press.

Carlos y su mujer, afincados en el municipio coruñés de Arteixo, arrancaron con la explotación de la gallina de Mos hace cinco años. Según relata, todo comenzó con un terreno en el que había que cortar la hierba todos los días.

"Hablando y pensando que podíamos hacer, por lo menos en una parte del terreno para no tener que cortar la hierba y en casa que siempre tuvimos gallinas, pues surgió. ¿Por qué no?", comenta. "Desde ese momento no hubo que cortar la hierba", añade.

Aunque ahora mismo tienen unos 30 ejemplares, tienen capacidad para unos 100 y su intención es continuar la expansión, aunque de forma muy orgánica. Además de crías, a lo que más dan salida durante todo el año es a los huevos.

"Es una venta totalmente local, entre gente de Arteixo, de A Coruña... gente de cerca que nos va conociendo poco a poco. Es un producto muy bueno. Es el huevo de siempre, como el de toda la vida, como el que había en las aldeas. La gente prueba una vez y siempre repite", señala.

El fin del confinamiento decretado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para las aves de corral en España, tras constatar la mejora de la situación de riesgo por influenza aviar (gripe aviar), permitirá no solo aumentar la calidad del producto, según destaca Carlos, sino también reducir costes.

Con motivo del encierro, explica, han tenido que adecuar parte del terreno, de forma que las gallinas estuviesen en un régimen de 'semilibertad' con una malla alámbrica cubriendo el recinto de huerto perimetrado.

"El día antes del confinamiento coincidió que estaban los veterinarios de la Xunta haciendo un cribado y empezamos a hablar un poco de todo lo que había que hacer para adaptarse. Nosotros ese día ya fuimos corriendo aquí a un distribuidor de agro y compramos estas redes para poder seguir utilizando esta pequeña zona. Estaba verde y a día de hoy ya está todo seco. Ya se comieron todo lo que había. Hoy por la mañana, cuando por fin pudieron disfrutar del resto del pasto, fliparon", cuenta.

A todo esto suma otro beneficio: el ahorro de costes. No solo de adecuar la finca, sino del cereal necesario del que se han tenido que aprovisionar para suplir la alimentación de las gallinas.

Carlos destaca además la tranquilidad con la que han vivido estos meses -- el confinamiento se decretó en noviembre --. "Al principio sí que te decían (los clientes), 'con esto de la gripe aviar, ¿qué hacemos?', pero nada. Aquí no hubo ningún caso", destaca. Cumpliendo la normativa, continúa, no tenía que pasar nada. "Tranquilidad absoluta", insiste.

SE MANTIENEN LAS RESTRICCIONES EN OTRAS ZONAS

El levantamiento del confinamiento no es general. La restricción se mantiene en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectan a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso de Galicia son 40 municipios en donde las gallinas seguirán confinadas, mientras que se levanta esta medida en 273 ayuntamientos gallegos.

En concreto, en esta lista de 40 municipios gallegos los declarados como zonas de especial riesgo son: A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Xove, en la de Lugo; y Cerceda, Ordes y Tordoia, en la de A Coruña.

Como zonas de especial vigilancia están: Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo y Zas, en la provincia de A Coruña; Ribadeo y Trabada, en Lugo; Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia, en Ourense; y A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra.

MEDIDA PREVENTIVA

El confinamiento obligatorio fue decretado el pasado 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus.

Desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. A la vista de la mejora de la situación tanto en España como en las zonas de origen de las aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar la restricción de carácter general en todo el territorio nacional.

En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

16 FOCOS

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, el último de ellos el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, la enfermedad ha afectado principalmente a aves silvestres, con 165 focos detectados desde julio, además de seis en aves cautivas.

España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios.

El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural.