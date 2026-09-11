Los centros de formación agraria comienzan curso con más de 600 alumnos matriculados, un 10% más

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de formación agraria dependientes de la Consellería do Medio Rural cuentan con 614 personas matriculadas este curso 2026-2027, un 10% más que el curso pasado.

Así lo ha destacado este viernes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita al Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias, en Ribadeo (Lugo), para dar la bienvenida a los estudiantes.

Además, destaca que cerca de la mitad de las personas matriculadas son mujeres. En este sentido, en el Pedro Murias las alumnas suponen el 50% de las matriculaciones, al tiempo que en otros centros como los de Guísamo o Sergude, su presencia es mayoritaria.

Entre otras novedades de este curso, comienza el ciclo superior de Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal en el CFEA Pedro Murias: la oferta del curso de Especialización e Floraría e Arte Floral en Guísamo; así como la ampliación de prazas en FP Dual (intensiva) de Gandaría e Asistencia Animal en Sergude.

Por su parte, el CFEA Pedro Murias cuenta este curso 2026-2027 con 52 alumnos, el que experimenta un mayor crecimiento en el número de matriculaciones, con una subida superior al 70%.

COMPARECENCIA

Precisamente, la Comisión de Agricultura, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de la Consellería, Martín Alemparte, ha comparecido para abordar la situación de la formación agraria en la comunidad, en donde ha señala la necesidad de "mejorar en capilaridad territorial" a partir de 2027, de modo que haya "mayor implantación territorial de formación continua".

También subraya la necesidad de que "el propio sector valore y demande" esta formación. Pone en valor recientes iniciativas novedosas como la escuela de pastores creada en Ourense, cuya formación terminaron 18 alumnos de 25 plazas, de los cuales tres tienen la idea de montar una explotación de ovino.

Durante el debate, Secundino Fernández (BNG) critica una oferta insuficiente para la demanda existente, además de que ve "deficitaria" que solo el 28% de las plazas sea para formación agroganadera.

Mientras, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) ha criticado "pocos datos" del responsable de la Xunta en su comparecencia y echa en falta "una evaluación real" de la campaña formativa.

En cambio, Miguel Ángel Viso (PP) valora que hay una "evolución positiva" de los datos de matrícula, con un centenar de nuevas plazas y centros que crecen en demanda como el Pedro Murias.