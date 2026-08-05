Charlas para saber como actuar ante un incendio: "Hay miles de viviendas en peligro y tenemos que hacer algo"

1109187.1.260.149.20260805174030 Un momento de la charla piloto celebrada este miércoles. - EUROPA PRESS

VIGO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la Mancomunidad de Montes de Vigo lo tienen claro: "los incendios forestales ya no son lo que eran antes", más virulentos y próximos a las viviendas, suponen una amenaza real para la vida.

Por eso, han tomado la iniciativa y han diseñado un programa de charlas didácticas que pretenden llevar a las parroquias viguesas, directamente a los vecinos, para explicarles aspectos esenciales de la propagación del fuego, elementos que pueden cambiar en sus viviendas para hacerlas más seguras y consejos de autoprotección y evacuación que, consideran, deberían tener todos los ciudadanos.

"Hay miles de viviendas en peligro y tenemos que hacer algo", explica, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la mancomunidad, Uxío González, refiriéndose de manera específica al área de Vigo, donde muchas viviendas están en zonas con densa vegetación y pocas vías de escape en caso de un incendio.

"Tenemos miles de viviendas en riesgo, pabellones, institutos, colegios, polígonos industriales...", apunta, admitiendo que sucesos como el del incendio de Almería, con 14 fallecidos, les ha dejado "realmente preocupados".

La intención es coordinarse con el Distrito Forestal y, si es posible, con el Ayuntamiento de Vigo, para llevar directamente a cada una de las parroquias una charla didáctica en la que aclarar conceptos básicos y resolver dudas por parte de personal experto. Si no cuentan con ayuda municipal, plantean ejecutarlo por ellos mismos.

"Estamos viendo que la prevención escasea mucho, y las franjas de protección de biomasa a los 50 metros no se están ejecutando correctamente", explica Uxío González, que alerta de que la población "está realmente preocupada". "La gente no sabe lo que hacer en caso de que el fuego llegue a su casa y eso debería de estar perfectamente organizado", indica.

Dar esta información es uno de los principales objetivos de esta iniciativa, que confían en activar a partir de septiembre y de la que este miércoles han realizado una charla piloto.

"LOS FUEGOS HAN CAMBIADO"

Alberto Davila ha sido el agente medioambiental encargado de dar la charla de este miércoles. Ante los presentes, ha contado aspectos básicos del desarrollo de un fuego, como informar a las autoridades en caso de detectar un incendio y trucos para hacer las viviendas más seguras. Apoyado en fotografías reales del área y gráficos, ha hablado también de como afrontar que un fuego forestal se aproxime a nuestra vivienda: el confinamiento y la evacuación reglada.

"Esta iniciativa es muy necesaria porque los fuegos son una nueva realidad. Los fuegos han cambiado y ahora llegan a la puerta de nuestras casas", ha recordado Davila,

El núcleo central de la charla aborda la autoprotección de las viviendas: tanto identificar puntos débiles y hacerlas más seguras ante la posibilidad de un incendio como qué medidas tomar si hay un fuego próximo.

En el primer apartado figuran aspectos como no tener árboles pegados a las casas, cierres inflamables o mobiliario exterior de plástico y mantener limpios tejados y canalones. En el segundo, las áreas más seguras para resguardarse en caso de confinamiento o la necesidad de bajar las persianas para proteger los cristales de la llegada del fuego.

Además, entre otros aspectos, la charla busca que los vecinos se familiaricen con los dos conceptos básicos a la hora de un incendio próximo: confinamiento y evacuación reglada. Tal y como recuerda Alberto Davila, la primera opción es siempre el confinamiento, dado que los accidentes más graves y las muertes en caso de incendio se dan "al evacuar" y, particularmente, en las carreteras.

El agente recuerda que, de optar por una evacuación, tiene que ser regulada y coordinada por Protección Civil, de modo que se tengan claras las vías de evacuación y cual es el área segura para el incendio. "Hay que tener muy clara cual va a ser la ruta de escape de esa evacuación y si realmente es seguro evacuar por ahí", señala Alberto Davila, que recuerda que "nunca hay que intentar cruzar el fuego con el coche".

El experto considera que uno de los puntos a desarrollar en este ámbito es "empezar a tener un plan de evacuación" conocido por los vecinos de "zonas que estén en riesgo", con puntos de encuentro prefijados, para que "la gente tome conciencia de por donde puede o no puede salir ante un fuego".