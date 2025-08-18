La CIG denuncia "caótica gestión" de la Xunta en materia de personal de extinción de incendios

Extinción del fuego en la carretera de acceso a la población de Cualedro, a 15 de agosto de 2025, en Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha denunciado "caótica gestión" de la Xunta en materia de personal del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF), ya que "a día de hoy todavía no se conocen ni las vacantes que están por cubrir".

"Tenemos datos de llamamiento en referencia al aviso de las coberturas que se van a realizar, pero no sabemos cuál es el criterio de cobertura, cuántas plazas en total hay vacantes y si quedan plazas sin cobertura", ha expuesto la secretaria nacional del sector de Autonómica de CIG-Administración, Zeltia Burgos.

Así, la responsable sindical ha recordado que año tras año la central exige la cobertura de todas las vacantes del SPIF antes de que comience la campaña para poder formar a los profesionales y puedan conocer la operativa de dispositivo.

Sin embargo, según ha denunciado la CIG, la Xunta ha hecho los últimos llamamiento de personal el pasado viernes 15. En esta ocasión, se cubrieron 198 bajas, ha destacado la central sindical, que dice desconocer "cuándo se generaron, cuándo comenzaron y por qué no se cubrieron antes".

En este contexto, Zeltia Burgos ha advertido de que estas plazas se cubrirán a través de listas de contratación, por lo que las personas que llamen ahora "no tienen experiencia previa en fuegos forestales".

"Van a entrar con un dispositivo desbordado, colapsado, con el personal agotado y con la presión psicológica de peligro y de riesgo grave debido a la gran cantidad de incendios y de su tamaño", ha lamentado.

En esta línea, Zeltia Burgos ha asegurado que se llega a esto porque la Consellería "se negó a cubrir los puestos vacantes y no vacantes antes de la campaña" a pesar, ha añadido, "de que las personas expertas y la representación del personal alertó de que iba a ser una campaña difícil".

PLANIFICACIÓN

Por otro lado, la CIG ha reclamado que se ajusten los turnos de trabajo y ha pedido que el personal desplazado haga noche en la zona para ser más efectivo y poder descansar entre turnos.

La central sindical, tal y como ha trasladado en una nota de prensa, intenta abordar este asunto con la Dirección Xeral de Defensa do Monte, "pero sin respuesta".

También considera importante que el relevo se haga de forma organizada y que funcione el avituallamiento y la sustitución del material dañado. "Se queman mangueras y se averían las bombas de extinción, y sin equipos de seguridad y EPI en condiciones aumentan los riesgos. Llevamos 15 días de ola de incendios y ya tenían que tener esto arreglado, pero la previsión y la planificación son nulas", ha censurado Burgos.