CIG denuncia que Medio Ambiente "carece de protocolos claros" para traslado de fauna salvaje muerta ante la PPA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Autonómica ha presentado un escrito a la presidenta del comité de seguridad y salud laboral en el que denuncia que la Consellería de Medio Ambiente "carece de protocolos claros, formación actualizada y medidas de bioseguridad para la manipulación, traslado y almacenamiento de fauna salvaje muerta", pese al "riesgo real" de transmisión de enfermedades como la peste porcina africana o la gripe aviaria.

En un comunicado, advierte de que la prevención "depende fundamentalmente de la detección temprana en la fauna salvaj, que es la principal vía de entrada y expansión del virus".

"No se puede esperar a que la enfermedad entre en las granjas: el riesgo hoy aún está en el monte y es la Consellería de Medio Ambiente la que tiene la competencia directa sobre este ámbito", subraya la central nacionalista.

Según indica, al personal agente ambiental, guardia de recursos naturales y personal de los Centros de Recuperación de Fauna (CRF) "se les indica únicamente que deben envolver, precintar y trasladar los cadáveres a los CRF, donde quedan almacenados en congeladores".

El virus de la peste porcina africana "sobrevive semanas o meses en ropa, ruedas, cajas de pick-up o herramientas", por lo que avisa de que "la falta de desinfección y trazabilidad puede convertir al personal y los vehículos oficiales en vectores involuntarios de transmisión".

Critica también que los CRF están "escasísimos de personal" y "carecen de personal veterinario asignado de manera estable".