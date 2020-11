Ciudadanos cree que la estrategia de la Xunta para el sector lácteo "llega tarde y coja"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, ha asegurado que la estrategia de la Xunta para el sector lácteo "llega tarde y coja", en referencia a la presentada por el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Rural, José González.

En un comunicado, Beatriz Pino subraya que Ciudadanos denunció durante la campaña electoral "la falta de una estrategia para este sector y, por tanto, celebramos que se hayan escuchado nuestras demandas".

"Aunque tarde y mejorable la estrategia que se ha presentado para impulsar el I+D+i en el sector lácteo gallego es una buena noticia para nuestra comunidad", afirma tras apelar también a "juntar fuerzas" con otras autonomías.

Pino asegura, asimismo, que potenciar la cadena de valor "garantiza empleos de mejor calidad, aumenta la riqueza económica, fija población al rural y combate la despoblación". Por lo tanto, añade "son todo ventajas que nosotros ya señalamos y parece que desde la Xunta se han dado cuenta ahora".

"Esperamos de verdad que no se quede en papel mojado y que tengan en cuenta al sector". "El señor Feijóo y el conselleiro de Medio Rural, José González, no pueden poner excusas, pues cuentan con margen para aprobar los presupuestos y con la línea de financiación europea, los Next Generation EU que destinan 8.000 millones de euros a desarrollo rural", concluye.