Colexio Oficial de Biólogos de Galicia demanda una nueva política forestal y una gestión ecológica posincendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA) ha demandado una política forestal integral, basada en criterios ecológicos, en la adaptación al cambio climático y no únicamente en visiones productivistas.

En un comunicado han manifestado su "profunda preocupación" por la oleada de incendios y ha alertado que los efectos ecológicos son "muy graves": perdidas de la biodiversidad, degradación de suelos, alteración de ecosistemas acuáticos y el impacto directo sobre actividades económicas vinculadas al medio natural, como el sector forestal, la ganadería o el turismo.

A renglón seguido, han advertido de que las proyecciones climáticas indican que Galicia sufrirá olas de calor "más frecuentes e intensas, veranos más secos e inviernos más suaves", unos factores que aumentan la inflamabilidad del monte.

Por ello, han continuado, la planificación forestal debe asumir este nuevo escenario, reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas e incrementar su resiliencia frente al fuego y la sequía.

La gestión forestal con enfoque climático implica diversificar las especies, incrementar las frondosas caducifolias y promover mosaicos agroforestales que reduzca la continuidad del combustible y generen barreras naturales al fuego, así como una ordenación del territorio que tenga en cuenta estos factores.

Asimismo, ha considerado "imprescindible" que la prevención se realice durante todo el año, con planificación sostenida e inversión estable en recursos humanos y materiales.

Finalmente el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia expresó el deseo de una pronta mejoría del personal herido a causa de los incendios y ha transmitido todo su apoyo y solidaridad a las familias y a las comunidades que perdieron sus bienes y modos de vida.