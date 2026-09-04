Comienza en Sanxenxo (Pontevedra) la XLIV Feria de la Cebolla

PONTEVEDRA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Sanxenxo (Pontevedra) ha acogido este viernes la inauguración de la XLIV Feria de la Cebolla, un acto que ha contado con la entrega de premios y los reconocimeintos de las 'Cebollas de Oro'.

Al acto, ha asistido la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien ha destacado el papel de la Estrategia de la Huerta de Galicia para impulsar el valor de las frutas y verduras gallegas.

Durante su intervención, ha resaltado la importancia de que la huerta sea una actividad con futuro, que resulte atractiva para quien quiera incorporarse al agro.

En este sentido, ha recordado que la Estrategia de la Huerta de Galicia, con vigencia hasta 2030, busca apoyar a las personas productoras, mejorar la comercialización y ganar en profesionalización.