Comienza la vendimia en Monterrei (Ourense) con la previsión de una cosecha "superior" al año anterior

Viñedos afectados por el fuego en la provincia de Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (DO) Monterrei (Ourense) ha comenzado su campaña de vendimia este domingo en la bodega Francisco Pérez Diéguez, en Verín, con previsiones de recoger una cosecha "superior a la del año anterior".

Según ha trasladado su presidente, Manuel Vázquez, consultado por Europa Press, la DO celebra que "hay una buena cosecha hecha" a la espera de "superar los kilos de uva del año pasado". "Contamos que la cosecha sea más grande porque tenemos inscritas sobre unas 70 hectáreas más", ha señalado.

Tras la ola de incendios que asoló la provincia y afectó al municipio de Monterrei, Vázquez celebra que tan solo el "2,6% del total de la DO" resultó calcinada por el fuego, un porcentaje que "a cómputos globales", añade, "es poquita cosa".

El presidente de la DO recalca que "aún no hay datos" de cómo podría afectar el humo a la cosecha, pero incide en que, "en función de la climatología" y de "varios factores que pueden alterar" la vendimia, "se espera que todo vaya según lo previsto".

La vendimia en Monterrei sigue este lunes con la recogida de uva en las bodegas Terras do Cigarrón y Pazo das Tapias.