La conselleira do Medio Rural destaca que el agro "está lleno de oportunidades y vive un momento de avance"

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el Encuentro Sober 2026: Diálogos rural-industria - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destaca que "el rural gallego está lleno de oportunidades y vive un momento de evolución y avance".

Así lo ha subrayado este jueves en el 'Encuentro Sober 2026: Diálogos rural-industria', un foro en el que ha valorado un nuevo modelo económico del rural gallego que se "está construyendo", el cual pasa por integrar toda la cadena de valor, desde la producción hasta la transformación, la comercialización y la distribución.

Apuesta por el relevo generacional "como palanca de transformación y de proyección de futuro para el rural gallego". Aquí, resalta las ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes al agro y para planes de mejora asociados, dotadas este año con 53 millones de euros.

La conselleira aboga también por diferenciarse en los mercados con una oferta que tenga identidad propia bajo el paraguas de la calidad. Resalta que: "Galicia Calidade sea más que un lema; es lo que somos como gallegos".

JORNADA SOBRE INCENDIOS

Por otra parte, el director xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural, Manuel Francisco, ha participado en la jornada 'Lecciones aprendidas y retos futuros en incendios forestales', organizada por la Universidad Politécnica de Madrid.

Allí, ha destacado el refuerzo del plan antincendios de la Xunta (Pladiga) con más medios, tecnología y personal frente a los incendios forestales para esta campaña.