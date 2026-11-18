SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la importancia de las bases aéreas para la defensa frente al fuego

Así lo ha hecho este miércoles durante una visita a la base aérea de lucha contra los incendios forestales situada en Beariz, donde ha puesto en valor la red de bases de medios aéreos de la Xunta, 21 en total.

En este sentido, ha indicado que los helicópteros y los aviones constituyen una herramienta fundamental en esta materia, tanto por su funcionalidad y agilidad como por la incidencia que tienen en la pronta respuesta ante cualquier incendio.

Asimismo, la conselleira ha trasladado el agradecimiento y reconocimiento de la Xunta a todo el personal que trabaja frente al fuego.