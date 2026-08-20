La conselleira do Medio Rural destaca que la vendimia en la DO Monterrei se espera "abundante y de gran calidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que la vendimia de este año en la Denominación de Origen (DO) Monterrei se espera "abundante y de gran calidad".

Así lo ha hecho este jueves durante su visita a la bodega Gargalo, en la que ha estado acompañada por su propietario, el empresario textil y vitícola Roberto Verino.

La conselleira ha indicado que estas perspectivas son una "buena noticia" para uno de los sectores "más dinámicos y valorados" del rural gallego, como es el del vino.

La titular de Medio Rural ha recordado que los 10 distintivos vitícolas gallegos, las cinco denominaciones de origen y las cinco indicaciones geográficas protegidas, representan "más de la mitad" del valor económico que genera en conjunto la calidad diferenciada de la comunidad gallega, con algo más de 379 millones de euros.