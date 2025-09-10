La conselleira do Medio Rural erige el operativo anti incendios en "el mejor" de Europa, pero se abre a cambios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha defendido este miércoles el operativo anti incendios que combatió en Galicia la ola del pasado agosto, que ha erigido, en "el mejor de Europa". Con todo, tras reivindicar las "mejoras" acometidas "de 2009 en adelante", desde que el PP volvió a la Xunta, se ha mostrado abierta a acometer cambios de protocolos si es preciso y a trabajar para reforzar medios.

Durante el debate en sendas interpelaciones parlamentarias, en las que recibió invitaciones a dimitir por parte de Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) y de Montserrat Valcárcel (BNG), Gómez ha defendido que estuvo "al pie del cañón" y ha remarcado el carácter "excepcional" de una ola de incendios de la que, ha recordado, "hubo ministros que dijeron que no se podían apagar".

La Xunta, ha contrapuesto, "no se rindió, ni se vio colapsada", ha continuado, mientras la oposición le afeaba tener medios "parados" por falta de personal o la carencia de "formación". Dacosta ha aludido a los brigadistas que sufrieron quemaduras graves y ha afeado a la conselleira "enviar" a un joven de 18 años sin experiencia "a combatir un incendio de sexta generación".

Gómez ha defendido las "mejoras" en las condiciones de los efectivos de prevención y extinción, y ha contrapuesto la situación con lo que sucedía, ha agregado, en la gran ola de fuegos de 2006, cuando el bipartito de PSdeG y BNG dirigía la Xunta. "Entonces sí que no pertenecían a la Xunta, sino que el servicio estaba en parte externalizado", ha dicho, antes de dar un dato: "desde 2009 se crearon 1.038 puestos más en brigadas".

"Y con condiciones laborales que no tienen nada que ver con el pasado. Pero no todo es personal, también se dio un salto cualitivativo en medios y en innovación", ha continuado, antes de matizar que, "pese a todo el esfuerzo humano y material", no se pudo "evitar una tragedia" como la vivida en agosto.

"Lo sentimos profundamente, por supuesto que sí; y estamos dispuestos, como hicimos siempre, a analizar minuciosamente todo lo sucedido para aprender y garantizar que esta situación no se repita y de hacer lo posible para que nos encuentre mejor preparados", ha esgrimido, antes de abrirse a "hacer autocrítica".

"Si hay que cambiar protocolos, también los cambiaremos. Y si hay que seguir poniendo medios para la prevención y extinción, no les quepa duda de que, como anunció el presidente de la Xunta, se pondrán más medios", ha agregado la responsable de Medio Rural.