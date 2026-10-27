La conselleira muestra su preocupación porque el acuerdo sobre la PAC no priorice la financiación

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha mostrado este martes su preocupación porque el Gobierno de España "no esté centrado en luchar por un presupuesto suficiente para la PAC", que "llegue al campo en un momento en el que personas agricultoras y ganaderas están sufriendo sobrecostes en cuestiones tan importantes como la alimentación del ganado".

Así, Gómez no comparte el optimismo mostrado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "quien viene de felicitarse por el pírrico acuerdo conseguido ayer en el Consejo Europeo", lamenta.

La conselleira lamenta que el titular de Agricultura "reconozca que España no está en condiciones de negociar la futura PAC, como recogen algunos medios". Además, ha recordado que las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias le advirtieron al ministro que lo esencial era un presupuesto "suficiente" y que se blinden los fondos del (hasta ahora) segundo pilar de la PAC, el de desarrollo rural.

Se trata, ha añadido la conselleira, de garantizar que el 10% del llamado objetivo rural y los 45.000 millones de euros adicionales procedentes del anticipo del pago intermedio lleguen al medio rural, para apoyar la competitividad de las explotaciones, favorecier la incorporación de personas jóvenes y dar estabilidad al sector.

Galicia y otras autonomías vienen exigiendo que se reserven a nivel de Estado miembro por lo menos ese 10% de los recursos de los planes nacionales y regionales y el dinero del anticipo para desarrollo rural, regadíos, infraestructuras y relevo generacional.