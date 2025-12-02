La conselleira pide "calma" ante la peste porcina africana y "extremar" medidas de bioseguridad

Xunta de Galicia

OURENSE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha trasladado un mensaje de "calma y tranquilidad" ante la preocupación por la peste porcina africana y "extremar" las "medidas que ya existen de bioseguridad" para "potenciarlas y reforzarlas".

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios de comunicación en su visita al Parador de Santo Estevo, en Ourense, para la presentación de los equipos de vigilancia avanzada que Abanca y Afundación cederán a la Xunta para la prevención de incendios.

En esta línea, la conselleira ha destacado que "de momento" los casos detectados de la enfermedad se han producido "solo en fauna salvaje", es decir, en los jabalís en Barcelona, y ha recalcado que "no afecta a ninguna granja de porcino ni en Galicia ni en Cataluña".

Asimismo, Gómez ha recordado que la Xunta pedirá al Ministerio de Agricultura y al de Transición Ecológica una "reunión conjunta específica" entre la Consellería de Medio Ambiente y la de Medio Rural para abordar la peste porcina africana, y que se reunirá este miércoles con sindicatos para trasladar las "medidas tomadas" desde Medio Ambiente en el "control de la fauna" y desde Medio Rural con respecto a la "sanidad animal dentro de las explotaciones".

"Las enfermedades no entienden de fronteras ni comunidades", ha recalcado María José Gómez, y ha reiterado que la Xunta solicitará al ministerio "coordinación en las medidas a adoptar" desde las comunidades autónomas