La Consellería do Medio Rural destaca el liderazgo de Galicia en la producción de castaña a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y su homólogo de Emprego, Comercio e Emigración, José González, han asistido este domingo a la XXX Feria de la Castaña y del Champiñón de Riós. Allí, Gómez ha destacado el liderazgo de Galicia en la producción de castaña a nivel nacional, "al ser la principal región productora y exportadora del país".

Además, la Xunta ha indicado en una nota de prensa que en la comunidad se producen más de la mitad de todas las castañas del país y las empresas gallegas, tanto de primera como de segunda transformación, compiten a nivel internacional.

En este sentido, ha subrayado que Galicia cuenta también con un sello específico para este producto, la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia, con 1.397 hectáreas inscritas y 170 productores adheridos.

Con todo, ha explicado que el Gobierno autonómico está impulsando la potencialidad de este producto para la economía gallega a través del Programa estratégico del castaño y de la producción de castaña, enmarcado en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040.

En concreto, ha desgranado que a través de este programa ya se está avanzando en un plan piloto para la gestión conjunta, con actuaciones en Lugo y Ourense; las ayudas para la plantación de castaños para fruto o el impulso de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.