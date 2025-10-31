La Consellería do Medio Rural destina 3,6 millones a 27 cooperativas para fomentar el uso de maquinaria en común

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las ayudas para el fomento de uso de maquinaria agrícola en común, que se resuelven con un presupuesto de 3,6 millones de euros para 27 cooperativas, después de la ampliación de crédito realizada.

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, esta es la segunda convocatoria sobre la materia, y que se suma a los beneficiarios de la primera, que son un total de 34 entidades y 2,4 millones de euros de inversión.

En concreto, ha subrayado que estas ayudas tienen como objetivo promover la utilización y equipaciones agropecuarias en régimen asociativo y fomentar la introducción de nuevas tecnologías. Además, ha desgranado que "favorecen la racionalización de los costes de mecanización; incrementan los mecanismos de seguridad en el trabajo; reducen las emisiones contaminantes y fomentan el ahorro energético".

Con todo, estas subvenciones, que van destinadas a cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación (SAT) procedentes de fusión, cubrirán el 35% de los costes de la maquinaria, con posibilidad de incrementarlos hasta un máximo del 50%.